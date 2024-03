McGregor menciona Chandler e Nate Diaz como adversários no UFC em 2024

Sem lutar desde 2021, o futuro de Conor McGregor no UFC é um mistério. É bem verdade que uma parte da comunidade do MMA se mostra descrente quanto ao retorno do irlandês ao octógono, mas, ao que parece, 'Notorious' tem alvos e cronograma definidos para voltar a competir ainda na atual temporada.

Com fome de luta, McGregor abre o jogo e informa que sua intenção é enfrentar Michael Chandler e Nate Diaz, ex-integrante do UFC, no evento da organização programado para acontecer na 'Esfera', em Las Vegas (EUA), para comemorar o dia da Independência do México. Inclusive, a programação do irlandês é uma corrida contra o tempo. A última vez que o atleta atuou duas vezes em um ano ocorreu em 2021.

"Eu desejo isso no Dia da Independência do México, na Esfera. Chandler em junho e Diaz em setembro. Deixo isso ser conhecido", escreveu o ex-campeão do UFC em sua conta oficial no 'Instagram', em resposta a um seguidor.