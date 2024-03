Khabib nega aposentadoria como treinador: "Ainda tenho coisas a compartilhar"

Depois de pendurar as luvas em outubro de 2020, Khabib Nurmagomedov voltou suas atenções para o posto de treinador, ocupando o lugar que antes era de seu pai, Abdulmanap, falecido durante a pandemia de Covid-19. Apesar do sucesso, alcançando títulos no UFC e Bellator com seus pupilos, o russo mais uma vez pegou a todos de surpresa ao indicar seu afastamento também dessa função. Mas, ao que parece, tudo não passou de um mal-entendido.

Em recente aparição no 'Class A Events', no Canadá, Khabib tratou de esclarecer a situação e deixou claro que continua exercendo o trabalho de treinador na equipe que antes era liderada pelo seu pai. O ex-campeão peso-leve (70 kg) do UFC ressaltou que se afastou apenas do serviço de corner e demais funções que envolvem a semana pré-luta dos seus comandados.

"Não é como se eu estivesse aposentado como treinador. Às vezes eu vou para a academia, compartilho meu conhecimento, minha experiência, com todos os meus irmãos. Não é sobre 'eu estou aposentado como treinador', mas (me aposentei) do corner, semana de luta, tudo. Com esse tipo de coisa eu parei. Mas eu ainda compartilho meu conhecimento e experiência com meus irmãos. Essa é uma das coisas mais importantes da minha vida agora, antes dos meus 40 (anos), porque eu ainda tenho coisas a compartilhar com eles. Grappling, wrestling, algumas coisas mentais. Eu ainda treino meus irmãos", esclareceu Khabib, de acordo com a transcrição do site 'MMA Junkie'.