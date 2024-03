Francis Ngannou brinca com Thierry Henry sobre amizade com Anthony Joshua

Nesta sexta-feira (8), na Arábia Saudita, Francis Ngannou encara Anthony Joshua em sua segunda luta de boxe. Mas, apesar de estar no início de carreira na nobre arte, o ex-campeão do peso-pesado do UFC equilibra qualquer embate no ringue com seu poder. Tanto que parte da comunidade dos esportes de combate aposta que, desta vez, o camaronês conseguirá nocautear 'AJ'. Confiante para o duelo, 'The Predator' manda um recado para Thierry Henry, ex-jogador de futebol e amigo do britânico.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Sky Sports Boxing', Ngannou, ciente da amizade entre o francês e Joshua, brinca de forma sinistra. Após quase nocautear Tyson Fury, em outubro, o camaronês deixa Henry em alerta, ao sinalizar que sua intenção é fazer Joshua ficar estendido no chão, desacordado, e ri da possível reação do mesmo ao desfecho brutal do confronto.

"Ei, Titi. Eu espero que você esteja bem e espero que Joshua não seja seu amigo (risos). Porque estou indo atrás dele na sexta à noite", declarou o ex-campeão do UFC.