Empresário anuncia Merab como reserva imediato da luta principal do UFC 299

Registro de Merab no MMA

Merab Dvalishvili, de 33 anos, é um dos melhores lutadores do peso-galo. Atualmente, o georgiano possui dez vitórias seguidas no UFC e se encontra na primeira posição no ranking da categoria. 'The Machine' iniciou sua trajetória no MMA em 2014 e estreou na organização em 2017. Ao todo, o atleta triunfou em 17 lutas e perdeu quatro vezes. Seus resultados positivos mais marcantes foram sobre Henry Cejudo, John Dodson, José Aldo, Marlon Moraes e Petr Yan.

