Dustin Poirier elogia promessa do UFC, mas avisa: "Vou nocautear"

Neste sábado (9), na Flórida (EUA), Dustin Poirier entra em ação pela primeira vez em 2024 e, justamente, em uma luta perigosa. Vindo de derrota por nocaute para Justin Gaethje, em julho, o americano medirá forças com o temido Benoit Saint Denis, em um dos embates mais aguardados do UFC 299. Inclusive, ao mesmo tempo que elogia a promessa do peso-leve (70 kg), 'The Diamond' também mostra confiança na vitória.

No programa 'Countdown' para o UFC 299, disponível no canal oficial da empresa no 'YouTube', Poirier reconheceu a qualidade do francês. Vale destacar que St-Denis tem 28 anos, está invicto no peso-leve e, na carreira, só tem vitórias por finalização ou nocaute. Contudo, por ser mais experiente em termos de idade, no MMA e em lutas importantes, o americano indica que tal atributo pode fazer a diferença a seu favor no duelo. Tanto que nem mesmo a derrota para Gaethje impede 'The Diamond' de cravar sua recuperação de maneira impactante.

"St-Denis é jovem, está em sequência de vitórias, finalizou todas elas, mas não lutou comigo. Me lembro do que era ser jovem e ter fome. Agora, sou o cara mais velho que está aqui há muito tempo. Ainda tenho o que é preciso para vencer esses jovens que são lutadores incríveis? Isso me motiva, mostrar que ainda estou aqui, que ainda sou relevante. Vou nocautear St-Denis", declarou o ex-campeão interino do UFC.