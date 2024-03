Du Plessis justifica recusa para enfrentar Adesanya na luta principal do UFC 300

Recentemente, Israel Adesanya acusou Dricus du Plessis de ser o responsável por recusar a proposta para que os dois liderassem o card do UFC 300. Em resposta ao nigeriano, durante entrevista ao canal do também lutador Cameron Saaiman no 'Youtube', o campeão peso-médio (84 kg) do Ultimate se defendeu e explicou os motivos que o levaram a descartar essa possibilidade.

O sul-africano confirmou que existiram conversas para que a luta contra Adesanya fosse disputada no 'main event' da edição comemorativa marcada para o dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). Porém, de acordo com Du Plessis, o status de campeão garantiu a ele o poder de escolha, uma vez que ainda se recupera fisicamente de seu último compromisso no octógono, em janeiro, quando destronou Sean Strickland.

"Com as conversas do (UFC) 300, essa teria sido uma luta enorme entre eu e Izzy. Estava sobre a mesa, 100%, mas uma coisa que as pessoas não compreendem é por que eu começaria um camp novamente, machucado, se eu sou o campeão? Se arriscar é uma coisa, eu tenho me arriscado, mas por que eu arriscaria? Eu sou o campeão agora e posso lutar quando estiver pronto. Eu acho que Izzy se julga mal como ainda sendo um campeão e ele não é", afirmou Dricus.