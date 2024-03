Astro do boxe minimiza chance de Ryan Garcia vencer O'Malley no UFC

Um dos melhores lutadores de boxe da atualidade, Devin Haney tem compromisso marcado contra Ryan Garcia, em abril, no Brooklyn (EUA), e está atento aos movimentos do mesmo. Tanto que o atleta se posiciona a respeito da hipotética luta envolvendo seu adversário e Sean O'Malley, campeão do peso-galo (61 kg) do UFC, no MMA.

Recentemente, os profissionais entraram em rota de colisão. Depois de ser desafiado por 'Sugar', Garcia não só aceitou o duelo, como também expressou o desejo de realizá-lo no UFC e prometeu destruir o rival. Contudo, Haney minimiza qualquer chance de 'King Ryan' vencer O'Malley por conta da diferença de experiência e nível entre eles no MMA. Não satisfeito, 'The Dream' também contesta a habilidade do desafeto no boxe.

"De jeito nenhum. O'Malley é MMA, é onde ele dominaria. Garcia é boxe, ele dominaria. Se ele está mentalmente ferrado, ele está mentalmente ferrado. Se ele está fazendo jogos mentais, truques ou brincadeiras... você precisa lembrar que esse cara é um ator, um tiktoker, um youtuber. Não o levo a sério", declarou o boxeador, em entrevista ao site 'MMA Fighting'.