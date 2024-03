Vitor Petrino explica sensação de 'aposentar' rival no UFC Vegas 87: "Gratificante"

No último sábado (2), na luta co-principal do UFC Vegas 87, Tyson Pedro anunciou sua aposentadoria do esporte após ser derrotado por Vitor Petrino. Logo após o anúncio do resultado, o meio-pesado (93 kg) australiano adotou o já tradicional gesto de tirar as luvas e colocá-las no centro do octógono, em sinal de que aquela seria sua última aparição da carreira. Último algoz do veterano, 'Cabuloso', como é conhecido, explicou a sensação de, mesmo que indiretamente, aposentar seu adversário.

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o brasileiro pregou respeito ao rival e admitiu que se sentiu grato por ser o último oponente de Tyson Pedro. Na opinião de Petrino, a circunstância fez com que ambos ficassem para sempre marcados um na história do outro. Dentro do octógono, o mineiro dominou as ações do combate e derrotou o australiano na decisão unânime dos jurados.

"Comentei com ele dentro do octógono, ele é um cara que eu já via as lutas dele antes de entrar no UFC, já acompanhava ele. Ele poder ter me dado essa oportunidade de estar aposentando junto comigo, acho muito gratificante. Porque acredito que eu entrei na história dele, como a última luta dele. E ele também entrou na minha história, como mais um passo e também pela história que aconteceu dentro do octógono", analisou o atleta da 'CM System'.