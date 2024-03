Renan Problema indica ausência do GP da PFL para esperar por Francis Ngannou

Vencedor do Grand Prix peso-pesado da PFL em 2023, Renan 'Problema' não deve competir no torneio desta temporada. Isso porque, além do desgaste físico que a competição demanda dos atletas, o gigante brasileiro, de 2.03m, está de olho em uma oportunidade que pode lhe render uma mudança de patamar na carreira.

Com a vitória sobre Ryan Bader no mega evento 'PFL vs Bellator: Champs', no último dia 24 de fevereiro, Renan se credenciou para encarar o ex-campeão do UFC Francis Ngannou. Contratado pela Professional Fighters League com status de grande estrela, em novembro, o camaronês ainda não fez sua estreia pela companhia, muito em função de sua empreitada no boxe, mas parece disposto a subir no cage contra 'Problema' nesta temporada, o que explica a decisão do goiano.

"Até o momento, a gente vai sentar, vai esperar. Vou descansar um pouco. Eu venho de três anos de GP, é bem sacrificante. Já lutei em novembro e não tive como descansar, já voltei para o camp e lutei agora em fevereiro. Então, eu estou com o corpo bem saturado, preciso de um momento de recuperação física para voltar aos treinos. E vou ficar esperando essa luta, bem ansioso. (Estou) Feliz demais com a oportunidade, espero que aconteça logo", comentou Renan, em entrevista ao podcast 'Trocação Franca'.