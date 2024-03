Mokaev se coloca à disposição para enfrentar campeão Pantoja no Brasil: "Vou buscar o cinturão"

No último sábado (2), em Las Vegas (EUA), Muhammad Mokaev deu continuidade ao seu bom momento no UFC. O atleta defendeu sua invencibilidade no MMA ao superar Alex Perez por decisão unânime, emplacando assim a sexta vitória no octógono. Agora, o promissor lutador, que alcançou o sétimo lugar no ranking do peso-mosca (57 kg), garante estar preparado para alçar um grande voo.

Mokaev se colocou à disposição do UFC para disputar o título da categoria contra o campeão Alexandre Pantoja na sequência. É bem verdade que a organização ainda não confirmou a presença do veterano no show do Brasil, programado para acontecer em maio, no Rio de Janeiro. Mas, como o brasileiro constantemente pede para atuar em casa, Muhammad, ao ser questionado por um repórter se aceita desafiá-lo em território hostil, não pensa duas vezes em topar a missão.

"Depende do UFC. Eles não gostam de decisão e eu não gosto de decisão, mas tenho 24 anos. Quem mais além do Jon Jones, nessa idade, fez seis lutas em dois anos? Claro que quero descansar, mas, quando cheguei ao UFC, eu disse, 'Quero ir até o fim pelo cinturão'. 100% (sobre lutar no Brasil). Estou indo buscar o cinturão", declarou o lutador, na coletiva de imprensa pós-UFC Vegas 87.