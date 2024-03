Fury cobra reconhecimento de Ngannou por fama no boxe: "Precisa se ajoelhar e beijar meus pés"

Nesta sexta-feira (8), Francis Ngannou subirá no ringue para medir forças com o inglês Anthony Joshua, ex-campeão mundial dos pesos-pesados. Apenas em sua segunda luta no boxe profissional, o camaronês terá a oportunidade de encarar mais um grande nome da nobre arte e, de quebra, faturar uma bolsa extremamente lucrativa - prevista para se aproximar dos R$ 100 milhões. O crédito por alcançar tal façanha, no entanto, não é do ex-detentor do cinturão do UFC, na opinião do seu primeiro adversário na modalidade.

Em entrevista ao canal 'The Stomping Ground', do 'Youtube', Tyson Fury - algoz do ex-UFC na sua estreia no boxe - tomou para si os méritos pelo prestígio de Ngannou na nobre arte. O 'Gypsy King', como o campeão mundial é conhecido, ainda ressaltou que o camaronês deveria agradecê-lo por dar a ele a visibilidade necessária para mudar sua carreira de patamar.

"Não tenho certeza do que as pessoas esperavam desse homem antes (da nossa luta). Eu sei que era para ser tipo uma chance de 1 em 1000, e ele era inútil e não sabia lutar e tudo isso, mas ele provou que todos estavam errados, então ótimo para ele. Eu o coloquei no mapa, fiz dele um multimilionário e agora eles está ganhando ainda mais dinheiro. Então, ele precisa me agradecer. Ele precisa se ajoelhar e beijar meus pés, pelo que eu fiz por ele", afirmou Fury.