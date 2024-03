Em grande fase na carreira, Vitor Petrino entra no ranking dos meio-pesados do UFC

Promessa do Brasil no MMA, Vitor Petrino está com tudo e muda de patamar no UFC. No último sábado (2), em Las Vegas (EUA), o mineiro defendeu sua invencibilidade no esporte ao passar por Tyson Pedro via decisão unânime. Como emplacou a quarta vitória seguida no octógono, 'Cabuloso' foi premiado com a entrada no top-15 dos meio-pesados (93 kg) na atualização semanal do ranking divulgada pela própria liga nesta terça-feira (5).

Com o importante triunfo, Petrino pode se orgulhar e dizer que integra a elite da tradicional divisão. Agora, o brasileiro é dono da 15ª posição no ranking dos meio-pesados do UFC. Visando subir na tabela de classificação da categoria, o atleta já tratou de desafiar o veterano Anthony Smith, décimo colocado nela.

Primo de Khabib próximo do topo

Assim como Petrino, Umar Nurmagomedov, primo de Khabib, também defendeu a invencibilidade no MMA. No evento, o russo passou pelo estreante Bekzat Almakhan por pontos. Dono de cinco vitórias no UFC, a promessa do peso-galo (61 kg) ganhou três posições no ranking da categoria, alcançando o décimo lugar.