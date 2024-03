Youtuber Jake Paul desafia multicampeão Canelo para luta: 'Pare de fugir'

A empreitada de Jake Paul no boxe ganhou mais um capítulo de sucesso na noite do último sábado (2), em San Juan, capital de Porto Rico. Diante do pugilista profissional Ryan Boulard, dono de um cartel até então de 17-2, o youtuber não tomou conhecimento e, com certa facilidade, nocauteou ainda no primeiro round. Com o microfone em mãos no ringue após o confronto, o popular influencer americano desafiou possivelmente o maior nome da modalidade no momento: Saúl 'Canelo' Álvarez.

Aos 33 anos e possivelmente em seu auge físico e técnico, Canelo é multicampeão na nobre arte e dono dos cinturões da WBC (Conselho Mundial de Boxe), WBA (Associação Mundial de Boxe), IBF (Federação Internacional de Boxe) e WBO (Organização Mundial de Boxe) dos super-médios (76 kg). Sendo assim, pela discrepância de credenciais, é pouco provável que o embate saia do papel - ao menos no curto prazo. Com o mais recente triunfo sobre Boulard, Jake Paul agora conta com nove vitórias (seis via nocaute) e apenas um revés nos ringues.