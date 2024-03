Vingança! Adesanya projeta revanche contra Strickland no futuro: "Sou paciente"

Quando em ação nos pesos-médios (84 kg), Israel Adesanya só foi superado por dois oponentes na carreira dentro do MMA: Alex Poatan e Sean Strickland. O 'carrasco' brasileiro foi devidamente vingado com a vitória emblemática no UFC 287. E, ao que tudo indica, 'Izzy' planeja tentar repetir a façanha também contra seu mais recente algoz: o 'Tarzan'. Sem competir desde setembro de 2023, justamente quando foi derrotado pelo falastrão americano, o ex-campeão nigeriano parece convicto de que terá uma segunda chance contra o desafeto.

Em entrevista ao canal do Youtube 'Theo Von', Adesanya indicou que uma eventual revanche com Strickland não tende a demorar para se concretizar. Apesar do desejo pessoal, o ex-campeão da categoria volta sua atenção de momento para Dricus du Plessis, atual campeão até 84 kg e principal candidato a próximo adversário de Israel em sua volta à ativa no Ultimate.

"Isso levou seis anos para conseguir (vingar derrota para Poatan). Com o Strickland, não vou demorar tanto. Me deixe apenas passar pelo 'DDP' primeiro. Olho para a próxima luta, também na frente, uma pequena espiada no futuro, mas tento não focar nisso. Só sei que a luta do Strickland ainda vai voltar. Estou bem agora, em termos de saúde e mentalmente, e sei exatamente o que aconteceu naquela luta que não foi para mim. Ele é um grande lutador e campeão. Até a forma que ele me venceu foi espetacular, foi o momento dele, a noite dele. Mas novamente, como eu digo, eu sou um filho da p*** paciente. Eu tomo meu tempo, reavalio e vou atrás do que quero", frisou o nigeriano.