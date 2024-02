Popó provoca Bambam após nocaute fulminante no Fight Music Show: "Foguete falhou"

Acelino Popó prometeu castigar Kleber Bambam na luta principal do Fight Music Show 4 e cumpriu sua palavra. No último sábado (24), em São Paulo, o ícone do boxe precisou de menos de um minuto para nocautear o empresário de forma violenta. Irritado por conta do 'trash talk' do rival antes do combate, o veterano, após o encontro, não deixou barato e respondeu com provocação.

Nos bastidores do evento, um animado Popó, na companhia de membros de sua família, do seu time e amigos, compartilhou um registro em suas redes sociais (clique aqui), cantando com vontade, 'Ô, o foguete falhou'. Vale destacar que Bambam, no auge da confiança para o duelo, fez questão de destacar sua potência. Contudo, no ringue, o empresário não conseguiu desferir um soco sequer no veterano. Como passou pelo desafeto rapidamente, o ex-campeão de boxe zombou do mesmo.

Registro de 'Popó' no Boxe

Acelino Popó Freitas, de 48 anos, é um dos principais ícones da nobre arte no Brasil em todos os tempos. Em sua carreira, o baiano construiu um cartel composto por 41 vitórias, sendo 34 por nocaute, e duas derrotas, foi campeão mundial dos super-penas da WBO (Organização Mundial de Boxe), WBA (Associação Mundial de Boxe) e do peso-leve da WBO.