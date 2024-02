PFL vs Bellator: Fedor esbanja confiança na vitória de pupilo contra brasileiro

Neste sábado (24), na Arábia Saudita, a PFL realiza um grandioso evento em parceria com o Bellator e uma das principais lutas é entre Bruno Cappelozza e Vadim Nemkov. Ex-campeão do Pride FC, Fedor Emelianenko, mentor do ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) do Bellator, deu seu parecer sobre o confronto e não mediu palavras.

Em entrevista ao canal do 'YouTube' 'Ushatayka', o russo elevou o compatriota, destacando seu nível de habilidade. Vale pontuar que Nemkov realizará sua estreia na PFL contra o brasileiro, especialista em trocação e vencedor do GP do peso-pesado em 2021. Contudo, Fedor não se mostra preocupado e esbanja confiança na vitória do pupilo contra Cappelozza.

"Acho que Nemkov é superior a Cappelozza em todos os aspectos. Em termos de velocidade, força e técnica. Nemkov está bem taticamente. Se a luta se prolongar, ele poderá vencê-lo taticamente. Nemkov é superior em todos os aspectos", declarou a lenda do MMA.