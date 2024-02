Ngannou surpreende ao revelar luta que mais lhe interessa no supercard PFL vs Bellator

Neste sábado (24), na Arábia Saudita, a PFL, em parceria com o Bellator, realizará um grandioso evento, cujo destaque é o choque envolvendo seus principais atletas. Grande nome dos esportes de combate e principal rosto da 'Professional Fighters League', Francis Ngannou deve marcar presença no show e já sabe que vai enfrentar o vencedor da luta principal, entre Renan Ferreira e Ryan Bader. De todo modo, o camaronês informa que um duelo diferente também desperta sua atenção.

Em entrevista à 'ESPN' americana, 'The Predator' revela estar curioso para assistir o embate envolvendo os veteranos Thiago Santos e Yoel Romero. Vale destacar que, assim como Ngannou, 'Marreta' e o cubano tiveram passagem de destaque pelo UFC e, no auge, impressionaram por conta de suas características físicas e poder. Não à toa, a dupla quase foi campeã da companhia. É bem verdade que, hoje, os atletas estão mais velhos e longe do auge, porém o camaronês defende o potencial deles e se mostra empolgado para o encontro.

"Acho que o evento está bem recheado. Tem uma luta em particular que me interessa muito, é Romero vs Thiago. Acho essa luta bem interessante. Ambos são muito explosivos", declarou o ex-campeão do UFC.