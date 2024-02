Alex Poatan exalta renovação contratual com o Ultimate antes do UFC 300

Em pouco tempo de 'casa', Alex Pereira alcançou marcas importantes no UFC e conquistou o prestígio digno de uma superestrela na entidade. Prova disso é a confiança depositada pelo Ultimate na capacidade de 'Poatan' em liderar, ao lado de Jamahal Hill, a aguardada edição de número 300, e o novo contrato oferecido ao brasileiro pela organização presidida por Dana White.

Em recente entrevista ao programa 'The MMA Hour', 'Poatan' revelou que teve seu contrato renovado pelo UFC por mais oito lutas, mesmo com alguns combates ainda previstos no seu vínculo anterior. Satisfeito com o novo acordo com a principal companhia de MMA do mundo, o campeão meio-pesado (93 kg) fez questão de exaltar a boa relação com o Ultimate e o tratamento dado a ele pela organização.

"Renovei meu contrato agora, tenho oito lutas no contrato. Contando com essa, a próxima. Minha relação com o UFC é muito boa. Eu agradeço o UFC, agradeço os meus empresários por terem uma boa relação. Todo mundo sabe como funciona. Para alguns é mais difícil, para outros é mais fácil. Mas eu venho fazendo um trabalho sério e eles estão contentes com isso, e fazem de tudo para me deixar bem também. Porque eu também estou deixando eles bem", revelou Alex.