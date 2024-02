Mackenzie Dern se pronuncia pela primeira vez após nova derrota no UFC 298

No último sábado (17), na Califórnia (EUA), Mackenzie Dern amargou sua segunda derrota seguida no UFC. Se em novembro a especialista em jiu-jitsu foi nocauteada por Jéssica Andrade, agora, também sofreu nas mãos de Amanda Lemos, levando a pior por decisão unânime. Mas, apesar do momento ruim no octógono, a atleta não se esconde e se pronuncia após o novo revés.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Mackenzie admitiu que não conseguiu executar na luta o que colocou em prática nos treinos, mas tratou de afastar os pensamentos negativos. Tanto que a atleta, que sempre emana positividade, não se deixa abalar pelos recentes resultados e críticas, prometendo dedicação ainda maior para dar a volta por cima no UFC.

"O medo derrota mais pessoas do que qualquer outra coisa no mundo. O resultado não foi o que eu queria, mas obrigada a todos por todo o apoio! Adoro fazer o que faço! Agora, é hora de corrigir os erros e continuar o trabalho duro! Parabéns para Amanda por uma luta incrível! Luta da noite para nós!", escreveu a lutadora em sua conta oficial no 'Instagram'.