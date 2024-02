Gabriel Braga enfrenta Pitbull neste sábado em supercard PFL vs Bellator na Arábia Saudita

Depois de Jesus Pinedo se lesionar e sair da luta, Patrício Freire viu ameaçada sua permanência no supercard PFL vs Bellator, evento programado para acontecer neste sábado (24), na Arábia Saudita. Contudo, o brasileiro seguirá no show. Agora, 'Pitbull' terá como adversário o compatriota Gabriel Braga no peso-pena (66 kg). A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

A nova luta entre brasileiros é um tanto quanto surpreendente, já que Gabriel e 'Pitbull' possuem boa relação pessoal e profissional. O duelo envolvendo os atletas integra o card principal do evento PFL vs Bellator. Atualmente, Patrício, campeão do peso-pena do Bellator, vive momento delicado na carreira, com duas derrotas seguidas. Já Braga perdeu sua invencibilidade no MMA na revanche contra o peruano, na final do GP da categoria da PFL em 2023.

Originalmente, Gabriel atuaria no evento PFL vs Bellator contra Aaron Pico, mas a lesão de Pinedo alterou a programação do grandioso show. Por sua vez, o promissor atleta seguirá na atração, tendo como novo oponente Henry Corrales, podendo assim vingar sua derrota ocorrida por nocaute em 2019.