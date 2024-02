Alex Poatan abre como favorito nas apostas para disputa contra Jamahal Hill no UFC 300

Atual campeão peso-meio-pesado (93 kg) do Ultimate, Alex Poatan abriu como favorito nas bolsas de apostas para o duelo contra Jamahal Hill. O brasileiro fará sua primeira defesa de título na categoria no 'main event' do UFC 300, marcado para o dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA).

De acordo com o site especializado 'DraftKings', Poatan recebeu a odd (probabilidade) inicial de -162, enquanto Hill é apontado como zebra, com a odd +136. Diante desse cenário, uma aposta de 162 dólares na vitória do brasileiro renderia 100 dólares de retorno, caso o triunfo do paulista se concretize. Por outro lado, o indivíduo que apostar 100 dólares no americano receberia 136 dólares de lucro, caso 'Sweet Dreams' saia vitorioso do confronto.

Favoritismo preservado

Antes mesmo do anúncio oficial da disputa contra Jamahal Hill no UFC 300, os rumores sobre a possibilidade do brasileiro colocar o cinturão em jogo contra o americano fizeram algumas casas de apostas abrirem o mercado para o, até então, ainda hipotético confronto. Na ocasião, há três meses, Poatan também foi apontado como favorito pelos sites especializados no assunto.