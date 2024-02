Wanderlei Silva exalta entrada no Hall da Fama do UFC: "Sonho de todo atleta"

Surpresa agradável

O brasileiro admite que foi pego de surpresa pelo convite vindo da organização para estar presente na Califórnia, sede da edição de número 298, realizada no sábado. Isso porque a relação com a organização havia se deteriorado no final de sua trajetória, com direito a pesadas críticas do lutador à entidade presidida por Dana White. O tempo passou e, ao que parece, as pazes foram seladas entre as partes, principalmente depois da inesperada homenagem feita pelo UFC ao veterano.

"Que honra receber essa surpresa. O pessoal me chamou para cá (Califórnia), eu não sabia de nada. Falaram que tinha uma sessão de autógrafos. Eu até falei: 'Mas vir para cá só para fazer uma sessão de autógrafos?'. Me colocaram em um hotel caríssimo, com toda a regalia. E até o momento de começar o negócio, eu não sabia nada dessa homenagem. Realmente (foi) uma homenagem emocionante. Muito obrigado", agradeceu Wanderlei.

Carreira de Wanderlei Silva

Cria da tradicional equipe curitibana 'Chute Boxe', Wanderlei Silva iniciou sua carreira ainda no Vale Tudo, antes das mudanças que deram origem ao MMA moderno. Entre 1996 e 2018, o 'Cachorro Louco' acumulou um cartel de 35 vitórias, 14 derrotas, um empate e um 'no contest' (sem resultado), além de batalhas memoráveis e, acima de tudo, uma legião de fãs, principalmente pelo seu estilo agressivo e destemido de lutar.

O auge de Wanderlei ocorreu quando competia no extinto evento japonês PRIDE, durante a primeira metade dos anos 2000. Na organização asiática, o Cachorro Louco venceu grandes adversários - como Quinton 'Rampage' Jackson, Kazushi Sakuraba, Dan Henderson e Ricardo Arona - e conquistou o título peso-médio, em 2001, e o Grand Prix da categoria, em 2003.