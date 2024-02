UAE Warriors realiza primeiro evento no Brasil em março

Uma das companhias em ascensão no MMA, o UAE Warriors vai desembarcar no Brasil pela primeira vez para a alegria dos fãs do esporte. No dia 3 de março, em Santa Catarina, a empresa realizará a sua edição de número 48 no Centro de Convenções de Balneário Camboriú. O show será liderado pela luta entre Rafael Silva, atleta da casa e mais conhecido como 'Morcego', e o peruano Vicente Vargas, pelo peso-galo (61 kg). A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

O primeiro evento do UAE Warriors no Brasil consolida uma boa relação com o país e é mais uma oportunidade de crescimento para os atletas locais. Além do veterano Rafael, na luta principal, o show será composto por lutadores promissores brasileiros e da América do Sul. A transmissão da edição de número 48 da companhia será realizada ao vivo para todo o mundo pelo 'Fight Pass', serviço de streaming oficial do UFC.

Plano de expansão

Vale destacar que, além de ser a primeira visita do UAE Warriors ao Brasil, esta será a primeira vez que a organização realiza eventos internacionalmente, ou seja, fora dos Emirados Árabes Unidos, visando expandir e popularizar sua marca. Além do país, a companhia também realizará eventos na África e na Arábia, dando ênfase a tais mercados no MMA.