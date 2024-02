Superluta entre campeões? Sean O'Malley comemora vitória de Ilia Topuria no UFC 298

Não foi só Ilia Topuria que comemorou a vitória na luta principal do UFC 298. No evento realizado no último sábado (17), na Califórnia (EUA), o georgiano nocauteou Alexander Volkanovski no segundo round e se tornou campeão do peso-pena (66 kg). Presente no 'Honda Center', Sean O'Malley, dono do título do peso-galo (61 kg), viu de perto a coroação de 'El Matador' e se mostrou animado.

Em registro disponibilizado pela 'ESPN' americana (veja abaixo ou clique aqui), 'Sugar', logo após o nocaute aplicado por Topuria em 'The Great', declarou, 'Exatamente o que eu queria'. E tal fala de O'Malley se explica. Antes do georgiano lidar com Volkanovski, o atleta havia expressado o interesse em enfrentá-lo, caso o mesmo conseguisse chocar o mundo. Como 'El Matador' cumpriu a promessa e não deu chance para o australiano em combate, Sean também manteve a palavra e abriu as portas para a realização de uma possível superluta entre campeões do UFC.

Histórico de O'Malley no MMA

Sean O'Malley, de 29 anos, é campeão do peso-galo do UFC e um dos lutadores mais populares do MMA. O americano foi revelado no programa 'Contender Series'. 'Sugar' iniciou sua trajetória no MMA em 2015, estreou na companhia em 2017 e construiu um cartel composto por 17 vitórias, uma derrota e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Aljamain Sterling e Petr Yan.