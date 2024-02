Real Madrid parabeniza Ilia Topuria por conquista de cinturão do UFC

Ilia Topuria prometeu e, de fato, fez história no UFC 298. No evento realizado no último sábado (17), na Califórnia (EUA), o georgiano chocou o mundo ao nocautear Alexander Volkanovski no segundo round e, assim, se tornou campeão do peso-pena (66 kg). Como 'El Matador' também representa a Espanha e mora no país, o perfil oficial do Real Madrid o parabenizou pela conquista em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Na homenagem, o clube fez questão de destacar o quão importante é a conquista do cinturão do UFC para a carreira de Topuria e para a história dos esportes na Espanha. Vale destacar que o lutador vive há tantos anos no país que se tornou torcedor do Real Madrid. Inclusive, 'El Matador' já fez um apelo para realizar sua primeira defesa de título na frente dos seus fãs espanhóis, mais precisamente no estádio do seu time, o Santiago Bernabéu.

"Parabéns por seu triunfo histórico para o esporte espanhol, Topuria. Estamos orgulhosos que um grande madridista como você tenha se tornado campeão do UFC", escreveu o perfil oficial do clube em sua conta no 'Instagram'.