Mudança de planos! Hill revela que ideia inicial era encarar Poatan no UFC Rio

Confiança em alta

Ex-campeão dos meio-pesados, Hill abdicou de seu cinturão após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles, em julho do ano passado. Agora, recuperado, 'Sweet Dreams', como é conhecido, comemora a oportunidade de não apenas ter a chance de recuperar o título da categoria, mas também de fazer parte de um card emblemático na história do UFC.

"Significa muito (para a minha carreira). Esse é um card enorme, grande destaque, grande momento, e estou pronto para isso. É hora de responder de uma maneira que eu sei que deveria, e como sou capaz. Eu realmente escolhi acreditar que sou o melhor e chegou a hora de ser isso. Eu só tenho que ser eu mesmo, que é ser o melhor. Saí como um rei e vou voltar como um rei", concluiu.

Luta principal do UFC 300

A escolha do 'main event' do UFC 300 ganhou ares de 'novela' nos últimos meses. Diversos nomes foram especulados como possíveis protagonistas da principal atração do centenário card do Ultimate. Depois de muitas negociações frustradas, Dana White anunciou, no último sábado (17), o confronto entre o atual campeão Alex Poatan e o ex-detentor do cinturão Jamahal Hill para liderar a edição comemorativa.

UFC Rio desfalcado?

A decisão de promover a luta entre Hill e Poatan na edição 300 deixa o UFC Rio desfalcado de um dos maiores astros brasileiros do MMA na atualidade. Com o card ainda em construção, o evento do dia 4 de maio já não contaria com grandes expoentes do Brasil na modalidade, como Charles Do Bronxs, Deiveson Figueiredo, Gilbert Durinho e Jailton Malhadinho - todos com compromisso marcado para outros shows.