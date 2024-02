Dana White elogia Borrachinha após derrota no UFC 298: "Vem para lutar"

No último sábado (17), na Califórnia, Paulo Costa esteve próximo de emplacar a segunda vitória seguida no UFC, porém, ao final dos 15 minutos de luta, acabou superado por Robert Whittaker via decisão unânime. Mas, apesar da derrota do brasileiro, Dana White, presidente da companhia, reconheceu seu valor como competidor.

Na coletiva de imprensa pós-UFC 298, o cartola fez questão de elogiar 'Borrachinha' por ser um verdadeiro showman em ação. Portanto, o relacionamento entre o brasileiro e Dana, outrora turbulento, parece atravessar bom momento. É bem verdade que o lutador segue aparecendo poucas vezes no octógono, mas o cartola frisa que, quando ele atua, não decepciona seus fãs, mesmo em caso de derrota, pois dá tudo de si em combate e exige o máximo dos oponentes.

"Achei que os dois foram bem. Paulo é tão grande, tão durável. Tivemos uma história estranha com ele. Mas, quando você olha para a luta contra Rockhold e depois para essa luta, Paulo vem para lutar. Quando você consegue colocá-lo no octógono, ele vem para lutar", declarou o cartola.