Borrachinha faz autocrítica após derrota para Whittaker no UFC 298

No último sábado (17), na Califórnia (EUA), Paulo Costa quase retornou ao UFC com vitória. No 'co-main event' da edição de número 298, o brasileiro enfrentou Robert Whittaker e viveu um grande momento no final do primeiro round, mas não conseguiu nocautear e acabou superado por pontos. E, imediatamente após o duelo, o atleta não se escondeu e abriu o jogo sobre seu desempenho.

Em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), 'Borrachinha' lamentou a oportunidade desperdiçada de nocautear o ex-campeão do peso-médio (84 kg) do UFC e admitiu que poderia ter sido mais incisivo na luta. Vale pontuar que o brasileiro não atuava desde 2022. Portanto, apesar da derrota, o atleta comemorou por finalmente estar de volta à ação, se mostrou animado quanto ao futuro de sua carreira e com o carinho dos fãs.

"Eu não estou feliz. Esse tipo de sentimento é uma m*** porque eu estava tão perto, foi quase. Todos viram no final do primeiro round. Se eu tivesse alguns segundos, seria diferente, mas não só isso. Se eu tivesse pressionado ele um pouco mais no segundo e terceiro rounds, acertado mais socos e chutes seria diferente. Ele fez um trabalho muito bom. Parabéns Whittaker, aproveite sua vitória. Sinto que o machuquei muito, apenas com jabs. Com certeza eu deveria ter conectado mais mãos nele, pressionado um pouco mais, mas é isso. Depois de 18 meses, me sinto ótimo. Vocês me fizeram sentir ótimo. Obrigado por todo o apoio, eu amo muito vocês, vocês me trataram muito bem, foram muito gentis", declarou o lutador.