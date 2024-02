Após vitória no UFC 298, Ian Machado Garry desafia Colby Covington para duelo

Uma das grandes promessas da divisão do meio-médio (77 kg) Ian Machado Garry conquistou mais uma vitória no último sábado (17), ao superar o veterano Geoff Neal, pelo card principal do UFC 298, em Anaheim, na Califórnia (EUA). E o irlandês, conhecido pelo apelido de 'The Future', parece já ter escolhido seu próximo alvo.

Em entrevista exclusiva à Ag Fight (clique aqui), Garry desafiou o falastrão Colby Covington - número 5 do ranking até 77 kg do Ultimate - para um combate. A promessa irlandesa, que é casado com uma brasileira e possui uma relação próxima com o país, ainda reconheceu que o histórico polêmico do americano com o Brasil serviria com uma espécie de motivação extra para derrotá-lo dentro do octógono mais famoso do mundo.

"Então, o próximo adversário para mim é 'Chaos' Colby Covington. Ele é alguém que eu sei que o Brasil adoraria me ver absolutamente esmagar. Ele é um pedaço de m***, ele é um humano horrível, ele é uma piada, ele é um ator, ninguém o leva a sério. Mas ele não é um décimo do lutador que eu sou. Ele não tem as habilidades que eu possuo, não tem a velocidade ou a inteligência que possuo. Claro, Colby, você tem um bom wrestling. Mas a verdade é: assine a luta comigo. Assine a luta comigo porque eu sou a maior luta que você terá. Eu vou te livrar do UFC, vou aposentar você e vou tirar você dessa divisão, e você pode me agradecer depois. Se cuide, amigo", desafiou Garry.