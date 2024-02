Alexander Volkanovski embolsa R$ 3,7 milhões e lidera lista de salários do UFC 298

Apesar de ter sido destronado por Ilia Topuria, o agora ex-campeão peso-pena (66 kg) Alexander Volkanovski recebeu o maior salário do UFC 298, evento realizado no último sábado (17), em Anaheim, na Califórnia (EUA). O valor embolsado pelo australiano, 750 mil dólares (cerca de R$ 3,7 milhões), representa quase o dobro da bolsa do segundo atleta mais bem pago da edição.

Ao todo, 13 dos 24 lutadores que entraram em ação no UFC 298 receberam um salário de seis dígitos pelas suas apresentações - entre eles, os brasileiros Paulo Borrachinha, Mackenzie Dern, Amanda Lemos e Marcos Pezão. As quantias pagas aos atletas pelo Ultimate foram divulgadas pela Comissão Atlética da Califórnia, responsável por regular o evento do último sábado.

Bolsas dos brasileiros

Derrotado por Robert Whittaker no 'co-main event' da noite, Paulo Borrachinha levou para casa 250 mil dólares (cerca de R$ 1,2 milhão). Por sua vez, o australiano recebeu o segundo maior salário do UFC 298, adicionando à conta bancária 400 mil dólares (aproximadamente R$ 2 milhões).