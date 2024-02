Wanderlei Silva desafia Vitor Belfort para luta de boxe: "Faltou pegar o arregão"

'Wand' persegue Belfort

E motivação não falta para 'Wand' buscar o possível duelo contra Belfort no boxe. Vale lembrar que os atletas se enfrentaram em 1998, no Brasil, e o curitibano acabou nocauteado pelo rival em 44 segundos. Desde então, a rivalidade entre os profissionais só cresceu, com o 'Cachorro Louco' nunca escondendo seu incômodo com o duro revés sofrido. Em 2012, Silva esteve perto de realizar sua tão sonhada revanche com Vitor, mas este saiu da luta por conta de uma lesão na mão, sendo substituído por Rich Franklin. Apesar do contratempo, mesmo depois de anos, o ex-campeão do Pride não desiste e segue perseguindo o antigo campeão do UFC.

"Só faltou pegar o arregão do Belfort para não dizer que não faltou nada. Muitos me perguntam se teve alguma luta que ficou engasgada e penso que essa luta foi realmente a que eu gostaria de ter feito a revanche. Ele também está fazendo boxe e espero que dessa vez, se for acontecer, ele não quebre a mão. Estava tudo certo, mas aí me falam, 'Vai trocar o adversário. Não será mais o Belfort e sim o Franklin, porque ele quebrou a mão'. Aí falei, 'Ah, quebrou a mão?'. Mas tudo bem, não tem problema. Já passou. Se por acaso em uma próxima oportunidade tiver essa luta, tenha certeza que eu estarei lá, como sempre estive em praticamente todos os meus combates", concluiu.

Currículo de 'Wand' nos esportes de combate

Wanderlei Silva, de 47 anos, é um dos principais lutadores brasileiros da história do MMA. 'Wand' marcou época no Pride FC e também se destacou no UFC. Pela organização japonesa, o curitibano foi campeão do peso-médio e venceu o GP da categoria. Ao longo dos anos, o profissional construiu um cartel composto por 35 vitórias, 14 derrotas, um empate e um no contest. Seus principais triunfos foram sobre Brian Stann, Dan Henderson, Guy Mezger, Kazushi Sakuraba (três vezes), Keith Jardine, Michael Bisping, Quinton 'Rampage' Jackson (duas vezes) e Ricardo Arona.