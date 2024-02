Ultimate divulga data do início das vendas de ingresso para o UFC Rio

Como já se sabia, o UFC desembarcará novamente no Rio de Janeiro no próximo dia 4 de maio. No sábado (17), a organização oficializou o evento na 'Cidade Maravilhosa', show que marcará a edição de número 301 do Ultimate, e divulgou a data para o início das vendas de ingresso (veja abaixo ou clique aqui).

De acordo com a publicação nas redes sociais e com o site do Ultimate, os ingressos para o UFC Rio serão comercializados a partir do dia 11 de março, apenas para assinantes do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade. Um dia depois, as vendas começarão para as pessoas que preencherem um cadastro na versão brasileira do site oficial do Ultimate. Por último, no dia 13 de março, o público geral terá acesso para adquirir seus bilhetes de entrada no evento.

Card do UFC Rio

O card do UFC 301, no Rio de Janeiro (RJ), ainda vai ganhando forma aos poucos. Até o momento, poucos combates foram adicionados ao evento, sendo o de maior destaque o confronto entre os pesos-médios (84 kg) Caio Borralho e Paul Craig.