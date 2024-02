UFC 298: Merab Dvalishvili derrota Henry Cejudo e pede disputa de título

A luta

Cejudo começou melhor na trocação. Ainda antes do segundo minuto de luta, o americano conectou um forte golpe que balançou o rival. Recuperado, Merab aplicou uma queda no campeão olímpico de wrestling, que logo se levantou. Na sequência, Dvalishvili aplicou um duro direto que desequilibrou Triple C. No entanto, quando o georgiano partiu para cima, Cejudo virou o jogo e caiu por cima, se aproveitando do deslize do rival.

No segundo round, Merab buscou imprimir um ritmo mais acelerado ao combate, andando para frente e apostando no volume de luta. O georgiano passou a tocar mais no americano na trocação e levou a melhor também no grappling. Cejudo mostrou uma visível queda de produção. Dvalishvili ainda ameaçou com uma guilhotina, mas o americano se defendeu e sobreviveu até o soar do gongo.

O cenário seguiu o mesmo no terceiro e último assalto. Dvalishvili foi superior em todas as áreas, enquanto Cejudo aparentava incômodo com o ritmo adotado pelo oponente. O duelo terminou com o americano sem encontrar respostas para o jogo do georgiano.

Confira os resultados do UFC 298:

Merab Dvalishvili venceu Henry Cejudo por decisão unânime dos juízes;

Anthony Hernandez venceu Roman Kopylov por finalização;

Amanda Lemos venceu Mackenzie Dern por decisão unânime dos juízes;

Marcos 'Pezão' venceu Junior Tafa por nocaute técnico;

Rinya Nakamura venceu Carlos Vera por decisão unânime dos juízes;

Zhang Mingyang venceu Brendson Ribeiro por nocaute;

Danny Barlow venceu Josh Quinlan por nocaute técnico;

Oban Elliott venceu Val Woodburn por decisão unânime dos juízes;

Miranda Maverick venceu Andrea Lee por decisão unânime dos juízes.