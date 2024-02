Presidente da PFL sugere vencedor de Problema vs Bader como rival de Ngannou

Ex-campeão peso-pesado do UFC, Francis Ngannou deixou a organização presidida por Dana White e assinou contrato com a PFL em maio do ano passado. No entanto, até o momento, o gigante camaronês ainda não fez sua estreia pela liga de MMA e tem focado suas atenções no boxe. Nada que preocupe Donn Davis, fundador e presidente da Professional Fighters League, que já projeta inclusive quem será o primeiro adversário do africano na entidade.

Em recente entrevista ao 'The Independent', o dirigente apontou o vencedor do duelo entre Renan Problema e Ryan Bader como provável oponente de Francis Ngannou na sua estreia na PFL. Os pesos-pesados se enfrentarão no próximo dia 24 de fevereiro, no mega evento que colocará frente a frente os campeões da Professional Fighters League e do Bellator, na Arábia Saudita.

"Eu acredito que o vencedor de Problema e Bader vai interessar Francis Ngannou. Acho que seja quem for que saia vitorioso vai ter se provado como o verdadeiro desafiante nº 1 no peso-pesado do MMA - não apenas na nossa organização. Bader tem dado as cartas no Bellator por cinco anos. Problema é o oponente mais duro e atlético do mundo. Eu não sei que vai vencer, mas eu acho que seja quem for pode reivindicar o desafio a Francis - e eu estou interessado em ver se Francis vai aceitar", ponderou Donn Davis.