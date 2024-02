Lenda do MMA brasileiro, Wanderlei Silva é colocado no Hall da Fama do UFC

Um dos maiores expoentes do MMA brasileiro em todos os tempos, Wanderlei Silva é o mais novo membro no Hall da Fama do UFC. O anúncio foi feito pela organização neste sábado (17), durante a edição de número 298, realizada em Anaheim, na Califórnia (EUA), e contou com a presença in loco do veterano.

O 'Cachorro Louco', como o curitibano ficou conhecido durante sua carreira, foi incluído na 'Ala Pioneiros', que homenageia os precursores do esporte e já contava com outros três lendas do MMA brasileiro: Royce Gracie, Rodrigo Minotauro e Anderson Silva. A condecoração chega após Wanderlei fazer as pazes com o UFC, após ter sua relação com a entidade estremecida por causa de um final de trajetória e saída conturbada.

Carreira de Wanderlei Silva

Cria da tradicional equipe curitibana 'Chute Boxe', Wanderlei Silva iniciou sua carreira ainda no Vale Tudo, antes das mudanças que deram origem ao MMA moderno. Entre 1996 e 2018, o 'Cachorro Louco' acumulou um cartel de 35 vitórias, 14 derrotas, um empate e um 'no contest' (sem resultado), além de batalhas memoráveis e, acima de tudo, uma legião de fãs, principalmente pelo seu estilo agressivo e destemido de lutar.