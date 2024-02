Dana anuncia Alex Poatan vs Jamahal Hill como luta principal do UFC 300

Por sua vez, Jamahal Hill é o primeiro atleta contratado pelo UFC através do Contender Series a conquistar um título da organização. O americano abdicou após sofrer uma grave lesão no tendão de Aquiles, em julho do ano passado. Seis meses antes, 'Sweet Dreams' havia se tornado campeão dos meio-pesados ao derrotar Glover Teixeira - mentor de Poatan no MMA -, em um combate no qual conectou 232 golpes significativos, maior marca de um lutador em um combate na história da divisão no Ultimate.

Novela do UFC 300

Nos últimos meses, diversos nomes foram especulados para protagonizar o main event do UFC 300, entre eles o de Conor McGregor, principal astro da companhia. Porém, o próprio Dana White já havia descartado a presença do irlandês, que não luta desde julho de 2021, no card centenário. Alex Poatan, inclusive, foi um dos citados nos rumores, em possível disputa contra o campeão interino dos pesados Tom Aspinall.

BREAKING!!!

The #UFC300 main event will be Pereira vs Hill April 13th from Las Vegas pic.twitter.com/YrfTxLWsZ2

- danawhite (@danawhite) February 18, 2024