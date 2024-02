Dana revela que Leon Edwards aceitou encarar três rivais diferentes para liderar UFC 300

Quem pode ter recusado a luta contra Edwards no UFC 300?

Com a informação divulgada por Dana White, é possível especular sobre quais atletas podem ter recusado - seja por qual motivo - enfrentar Leon Edwards no 'main event' do UFC 300. O principal candidato, sem dúvida, é Khamzat Chimaev, que já fez parte do top 3 no ranking dos meio-médios da organização. O russo, recentemente, anunciou que não faria parte do card comemorativo, por conta do Ramadã - período no qual os muçulmanos praticam o jejum durante o dia, que coincidiria com o camp de preparação do russo.

Quem também pode ter sido um dos atletas contactados pelo UFC para disputar o cinturão até 77 kg contra Edwards na edição 300 é Belal Muhammad, número 2 do ranking. O americano de ascendência palestina, no entanto, faz campanha por um 'title shot' há muito tempo. Então, apenas uma lesão não divulgada poderia explicar a hipotética recusa do lutador.

O terceiro candidato é mais difícil de definir. Porém, levando em consideração o fator comercial, provavelmente Conor McGregor deve ter sido, ao menos, consultado sobre a possibilidade. O ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg), que não luta desde julho de 2021, já manifestou seu desejo de buscar o título da divisão dos meio-médios no passado. Por outro lado, o próprio Dana White projetou o retorno do irlandês para o segundo semestre de 2024, o que pode significar que 'Notorious' recebeu a oferta e recusou.