Com Mark Zuckerberg no corner, Volkanovski é destronado por Topuria no UFC

Um dos maiores nomes da história do peso-pena (66 kg), Alexander Volkanovski entrou no octógono do UFC 298, neste sábado (17), na Califórnia (EUA), acompanhado do bilionário Mark Zuckerberg - fundador do Facebook e da Meta Plataforms - para defender seu título pela sexta vez e se aproximar do recorde da categoria, que é do brasileiro José Aldo. Porém, mesmo com o apoio do empresário, o australiano foi nocauteado e destronado do posto de campeão até 66 kg do Ultimate pelo georgiano Ilia Topuria.

O triunfo de Topuria coloca um ponto final no longo reinado do australiano, que liderava a divisão desde dezembro de 2019. Além da conquista do título, inédita para o seu país, o georgiano - nascido na Alemanha e radicado na Espanha - manteve sua invencibilidade no MMA profissional, com um cartel que agora conta com 15 vitórias e nenhuma derrota.

A luta

Desafiante da noite, Topuria começou tímido, apesar de dominar o centro do cage. Enquanto isso, Volkanovski soltava alguns chutes para tentar manter a distância. Com o transcorrer do primeiro assalto, o georgiano se soltou e passou a assustar o campeão com seu boxe afiado e veloz. Os chutes baixos também pareceram machucar a perna do australiano.