Amanda Lemos supera Mackenzie Dern em duelo verde-amarelo no UFC 298

No duelo verde-amarelo da noite deste sábado (17), Amanda Lemos superou Mackenzie Dern no card preliminar do UFC 298, em Anaheim, na Califórnia (EUA). O triunfo da paraense veio na decisão unânime dos juízes, após três movimentados rounds.

Com a vitória, Amanda se recupera após ter sido derrotada por Zhang Weili, em disputa pelo cinturão peso-palha (52 kg) do UFC, no último mês de agosto. Já Mackenzie sofreu seu segundo revés consecutivo, sua pior marca da carreira, e se afasta do sonho de lutar pelo título da categoria, onde ocupa a 7ª posição no ranking.

A luta

Mais veloz e com uma boa movimentação na luta em pé, Amanda iniciou melhor no combate, acertando bons chutes e frustrando as tentativas de ataque da rival. Próximo da metade do primeiro round, Mackenzie conseguiu encurtar e aplicar uma queda, levando o duelo para o solo. No chão, Dern mostrou sua superioridade sobre a paraense, aproveitando para atacar no ground and pound, mas sem ameaçar nenhuma finalização.