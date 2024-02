Wanderlei Silva anuncia que fez as pazes com o UFC: "Sou muito grato"

Elogios a Dana White

O clima pesado que existia entre Wanderlei e a alta cúpula do UFC, de fato, parece ter ficado no passado. Prova disso é que, além de admitir que se arrependeu pela forma com que conduziu sua relação com a entidade e seus dirigentes há alguns anos, o curitibano fez questão de exaltar Dana White, presidente da liga, e seu papel - e do Ultimate - no crescimento do MMA.

"Dana White é um cara que eu admiro demais, um cara que realmente mudou a cara do esporte, um cara valente, que está fazendo as maiores lutas da história. Depois que ele assumiu o controle do nosso esporte, o esporte cresceu demais. Está empregando todo mundo, toda semana tem evento, a gente não tem do que reclamar, cada um ganha o que merece. Então, eu acho que a gente tem que ser grato e agradecer as pessoas que nos ajudam a poder trabalhar em um lugar tão bem organizado e com eventos tão grandiosos", concluiu.

Lenda do MMA

Wanderlei Silva, de 47 anos, é um dos principais lutadores brasileiros da história do MMA. O 'Cachorro Louco' marcou época no PRIDE e também se destacou no UFC. Pela organização japonesa, o curitibano foi campeão do peso-médio e venceu o GP da categoria. Ao longo dos anos, o profissional construiu um cartel composto por 35 vitórias, 14 derrotas, um empate e um 'no contest'. Seus principais triunfos foram sobre Brian Stann, Dan Henderson, Guy Mezger, Kazushi Sakuraba (três vezes), Keith Jardine, Michael Bisping, Quinton 'Rampage' Jackson (duas vezes) e Ricardo Arona.