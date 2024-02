Volkanovski se coloca à disposição para atuar no UFC 300 após defesa de título

Neste sábado (17), Alexander Volkanovski volta à ação - menos de quatro meses depois de sua última apresentação - para defender seu cinturão peso-pena (66 kg), desta vez contra Ilia Topuria, no UFC 298, sediada na Califórnia (EUA). E antes mesmo de subir no octógono, o australiano já vislumbra uma nova oportunidade de competir no futuro próximo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Volkanovski se colocou à disposição para atuar no card centenário do UFC 300, marcado para o dia 13 de abril, em Las Vegas (EUA). A postura do campeão não surpreende, uma vez que o próprio já revelou que trava uma batalha constante com sua saúde mental nos momentos de ócio e, por isso, prefere se manter o mais ativo possível.

"Sim, sim, eu adoraria (lutar no UFC 300). Claro (que tem uma luta antes no UFC 298), mas eu vou lá e se não tiver lesões, eu adoraria comprovar (que posso lutar em abril). Obviamente eu tenho um trabalho a fazer, estarei totalmente pronto para isso. Mas eu definitivamente vou ter conversas com Hunter (Campbell) e Dana (White) e dizer: 'Vocês precisam de um cara?'. Porque eu conheço um cara", declarou Volkanovski.