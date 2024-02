Paulo Borrachinha vence a balança e confirma retorno ao UFC após hiato de 18 meses

A pesagem oficial para o UFC 298 foi relâmpago. Em pouco menos de 20 minutos, 21 atletas venceram a balança e confirmaram suas presenças no card deste final de semana. Apenas Mackenzie Dern deixou para se pesar momentos depois, mas, assim como os demais, garantiu sua presença no grande show.



O destaque entre os brasileiros ficou por conta de Paulo 'Borrachinha', que bateu 84.1 kg para fazer a co-luta principal da noite contra o ex-campeão Robert Whittaker. O duelo, por sinal, marca o retorno do atleta mineiro ao octógono após um hiato de um ano e meio.



Aos 32 anos, 'Borrachinha' segue como um dos nomes mais relevantes do cenário nacional. No entanto, o ex-desafiante ao cinturão dos pesos-médios segue sem engrenar sequência de lutas na organização, o que atrasou seus planos de conquistar uma nova chance de medir forças pelo cinturão do UFC.

'Pezão' com novo adversário

Originalmente, Marcos 'Pezão' enfrentaria Justin Tafa no peso-pesado, mas a luta caiu momentos antes da pesagem oficial. De acordo com o anúncio oficial do UFC, o lutador neozelandês se machucou durante a semana e foi retirado do show. No entanto, em uma reviravolta 'aos 45 do segundo tempo', o brasileiro permanece na atração e agora mede forças com o irmão mais novo do rival, Junior. Na balança, o paulista se apresentou com 118,6 kg, enquanto o oponente marcou 112,9 kg.

Esquadrão brasileiro

Além de 'Borrachinha', o time verde e amarelo contará com outros três representantes neste card. Amanda Lemos, que pesou 52,4 kg, e Mackenzie Dern, que marcou 52,6 kg na balança, se enfrentam em duelo válido pela divisão dos pesos-palhas. Vale lembrar, inclusive, que Mackenzie aceitou o duelo há quatro semanas, quando foi chamada para substituir a lesionada Tatiana Suarez.