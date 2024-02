Borrachinha revela ajuda do UFC após luta cancelada contra Chimaev em Abu Dhabi

Sem atuar desde 2022, Paulo Costa voltará ao octógono no UFC 298, evento que acontece neste sábado (17), na Califórnia (EUA). Mas, antes de lutar contra Robert Whittaker pelo peso-médio (84 kg), o brasileiro foi escalado pela empresa para encarar Khamzat Chimaev, em outubro, mas o duelo caiu. Como viajou com antecedência para Abu Dhabi (EAU), parte dos fãs imaginou que 'Borrachinha' teve prejuízo financeiro, mas o atleta explicou o que aconteceu nos bastidores.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), o brasileiro surpreendeu ao informar que não teve gasto nenhum. Mais do que isso, 'Borrachinha' se mostrou grato ao revelar que o UFC tomou conta dele em Abu Dhabi em todos os sentidos, fortalecendo a relação que, antes, estava abalada. Vale lembrar que, para se adaptar ao clima e ao fuso horário local, o atleta chegou com, aproximadamente, 50 dias de antecedência para a luta contra Chimaev. No entanto, o mineiro sofreu uma lesão no cotovelo, passou por três cirurgias e deixou o duelo.

"O UFC reembolsou, deu uma compensação também. Seria um gasto grande. Graças a Deus, não fui eu que paguei", declarou o ex-desafiante ao cinturão do UFC.