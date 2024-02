Borrachinha faz campanha para disputar cinturão dos médios caso vença Whittaker

Um dos principais integrantes do peso-médio (84 kg) do UFC, Paulo Costa é ambicioso quanto ao seu futuro a curto prazo. Na edição de número 298 da companhia, que acontece neste sábado (17), na Califórnia (EUA), o brasileiro mede forças contra Robert Whittaker e já adianta o movimento ideal a ser feito, caso saia vitorioso da importante luta.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), 'Borrachinha' ignorou a concorrência no peso-médio e iniciou a campanha para disputar o cinturão na sequência. Vale destacar que o brasileiro lutou pelo título da divisão em 2020, mas foi nocauteado por Israel Adesanya. Atualmente, o atleta vem de vitória, é o sexto colocado no ranking da categoria e está concorrendo ao posto de desafiante número um do campeão Dricus du Plessis com o carrasco, Jared Cannonier, Khamzat Chimaev, Sean Strickland e Whittaker.

"No momento, é a melhor luta que tem disponível. Finalmente vamos lutar. É difícil falar no que sou melhor porque parece arrogância, mas acho que posso vencer em todas as áreas. Sem dúvida, a diferença física pode pesar a meu favor. O corte de peso está cada vez mais fácil. Estou bem, forte e me sinto incrível. O caminho é o cinturão. Vencendo o Whittaker, é o cinturão. Não tem para onde ir ou outra coisa que faça sentido", declarou o lutador.