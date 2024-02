Borrachinha acorda Volkanovski e empurra Ian Garry em coletiva do UFC 298; veja

Registro de 'Borrachinha' no MMA

Paulo Costa, de 32 anos, é um dos principais lutadores brasileiros no UFC. Atualmente, o atleta está na sexta posição no ranking do peso-médio da companhia. 'Borrachinha' iniciou sua trajetória no MMA em 2012 e estreou na organização em 2017. Nela, o mineiro realizou oito combates, venceu seis e perdeu duas vezes. Seus triunfos mais importantes foram sobre Johny Hendricks, Luke Rockhold, Uriah Hall e Yoel Romero.

