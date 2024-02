Baixa de última hora! Luta de Marcos Pezão é retirada do UFC 298 após lesão de rival

Marcado para acontecer neste sábado (17), em Anaheim, na Califórnia (EUA), o UFC 298 sofreu uma baixa de última hora na véspera do evento. Durante a transmissão da pesagem oficial do show, nesta sexta-feira, a organização anunciou que a luta entre o brasileiro Marcos Pezão e o neozelandês Justin Tafa foi retirada do card.

O cancelamento do combate teria sido motivado por uma lesão sofrida por Justin Tafa. Sem tempo hábil para encontrar um substituto para o peso-pesado da Nova Zelândia, Marcos Pezão acaba ficando de fora do UFC 298, segundo evento numerado do Ultimate na temporada 2024. Agora o show prossegue com 11 combates no card.

Chance de recuperação adiada

Para Pezão, além da frustração por não poder subir no octógono e competir, o cancelamento do duelo contra Tafa significa uma chance perdida de se recuperar na organização. Derrotado por Derrick Lewis em sua última luta, em julho do ano passado, o peso-pesado brasileiro buscava retomar o caminho das vitórias e defender sua vaga no top 15 do ranking da categoria.