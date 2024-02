Amanda Lemos destaca evolução na luta agarrada para frustrar Mackenzie Dern

Registro de Amanda no MMA

Amanda Lemos, de 36 anos, é uma das lutadoras mais perigosas do peso-palha do UFC por conta de seu poder de nocaute e porte físico. A atleta é ex-desafiante ao cinturão da categoria e ex-campeã do peso-galo (61 kg) do Jungle Fight. No MMA desde 2014, a brasileira construiu um cartel composto por 13 vitórias, três derrotas e um empate. Seus principais triunfos no esporte foram sobre Angela Hill, Marina Rodriguez e Michelle Waterson.