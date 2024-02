À la McGregor, Topuria 'rouba' cinturão de Volkanovski em coletiva do UFC 298; veja

É bem verdade que a equipe de segurança do UFC rapidamente apareceu, encerrando o princípio de tumulto entre os protagonistas do evento e devolvendo o cinturão do peso-pena para Volkanovski. Vale destacar que, durante a semana de luta, Topuria já havia se apropriado da cinta do mesmo e tirou fotos com o valioso objeto, fato que incomodou o campeão da categoria. Mas, se Aldo partiu para cima de McGregor por conta da 'tomada' de título antes do duelo, o australiano permaneceu frio e mandou um recado nada amistoso para 'El Matador'.

"Você pode aproveitar isso agora. Você nunca mais verá o cinturão. Não até eu te ensinar uma lição. Talvez um dia você possa ser um grande campeão. Vou te dar uma surra primeiro. Você aprenderá a lição e pode se recuperar depois. Até então, tire as mãos do meu cinturão. Aspirante de McGregor, hein. Acho que esse velho precisa dar uma lição a esse jovem", declarou o campeão do UFC.

Volkanovski domina os penas

Alexander Volkanovski, de 35 anos, vai colocar o cinturão do peso-pena do UFC em jogo pela sexta vez. Campeão dominante da categoria, o australiano iniciou seu reinado em 2019 e defendeu o título contra Brian Ortega, Max Holloway (duas vezes), Yair Rodríguez e Zumbi Coreano. Na divisão, 'The Great' nunca perdeu uma luta.

