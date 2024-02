Wanderlei Silva lamenta oportunidade desperdiçada de lutar contra Fedor

Ao atuar pelo Pride FC, no Japão, no início dos anos 2000, Wanderlei Silva conquistou títulos e se tornou um dos lutadores mais temidos e violentos do MMA. Mas, mesmo tendo marcado época no esporte, o brasileiro revelou que faltou medir forças com um profissional contemporâneo e de reputação inquestionável.

Sempre sincero, o 'Cachorro Louco', em entrevista exclusiva à reportagem da Ag. Fight (clique aqui), lamentou nunca ter enfrentado Fedor Emelianenko no Pride. Vale destacar que, assim como Wanderlei, o russo deixou um rastro de destruição atuando no Japão e sua invencibilidade na companhia o elevou ao patamar de ser reconhecido como um dos melhores lutadores da história do MMA. Como eram dois dos principais atletas da organização, 'Wand' estranhou o fato da alta cúpula nunca ter cogitado a realização da superluta.

"Uma luta que eu gostaria de ter feito, mas na época não me foi proposta, era para ter lutado com o Fedor. Nós estávamos no ápice. Não sei o motivo do Pride nunca ter cogitado essa luta, mas sou muito realizado. Fui campeão durante cinco anos, consegui ser eleito o melhor atleta do mundo. Acho que isso é o ápice. Sempre teve atletas muito duros. Lutei em três categorias diferentes, então sou muito realizado com a minha carreira, mas com o Fedor nunca me ofereceram e não sei o motivo. Se tivessem falado na época, pagando bem, né?", declarou a lenda do MMA.