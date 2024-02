UFC 298: Whittaker classifica Borrachinha como 'bully' e crava: "Sei como pará-lo"

Confronto importante para o peso-médio

O duelo entre Robert Whittaker e Paulo Borrachinha - números 3 e 6 do ranking peso-médio do UFC, respectivamente - coloca frente a frente dois dos principais nomes da categoria. O vencedor do combate pode, inclusive, voltar a sonhar com uma futura disputa de cinturão, que atualmente está sob posse do sul-africano Dricus du Plessis.